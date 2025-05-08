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Кременчуцькі патрульні перевіряють правила перевезення пасажирів та вантажів: що потрібно знати

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 140 Коментарів: 1

 

Правоохоронці прагнуть запобігти дорожньо-транспортних пригод за участі пасажирських та вантажних перевізників

Кременчуцькі патрульні перевіряють водіїв пасажирських та вантажних перевезень, аби запобігти виникненню дорожньо-транспортних пригод на дорогах. Про основні вимоги до таких перевізників повідомляють у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Першочергово правоохоронці перевіряють наявність у водіїв відповідних документів, що підтверджують право перевезення пасажирів або вантажів. Ще однією із вимог до водіїв патрульні зазначають дотримання спеціальних правил перевезення великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів.

 

Звертають увагу і на технічну справність транспортних засобів та на вчасне проходження ними технічного контролю, проведення щозмінного передрейсового медогляду водіїв і перевірки технічного стану транспортних засобів. 

Слідкують патрульні і за дотриманням водіями обмежень швидкості та заборони керування у стані сп’яніння.

Нагадаємо, нещодавно представники патрульної поліції у Кременчуці провели весняний огляд доріг, вулиць та залізничних переїздів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульна поліція перевізники вантажні автомобілі пасажири
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Коментарі: 1

1 426
evil:
Сьогодні, 13:49

Ну канєшно. Як же ще. Дурня клеють.

Всі прекрасно розуміють яка причина насправді.


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