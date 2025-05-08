Кременчуцькі патрульні перевіряють правила перевезення пасажирів та вантажів: що потрібно знати

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 140 Коментарів: 1

Правоохоронці прагнуть запобігти дорожньо-транспортних пригод за участі пасажирських та вантажних перевізників

Кременчуцькі патрульні перевіряють водіїв пасажирських та вантажних перевезень, аби запобігти виникненню дорожньо-транспортних пригод на дорогах. Про основні вимоги до таких перевізників повідомляють у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Першочергово правоохоронці перевіряють наявність у водіїв відповідних документів, що підтверджують право перевезення пасажирів або вантажів. Ще однією із вимог до водіїв патрульні зазначають дотримання спеціальних правил перевезення великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів.

Звертають увагу і на технічну справність транспортних засобів та на вчасне проходження ними технічного контролю, проведення щозмінного передрейсового медогляду водіїв і перевірки технічного стану транспортних засобів.

Слідкують патрульні і за дотриманням водіями обмежень швидкості та заборони керування у стані сп’яніння.

Нагадаємо, нещодавно представники патрульної поліції у Кременчуці провели весняний огляд доріг, вулиць та залізничних переїздів.