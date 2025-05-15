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Надзвичайні новини

«Нарибалили» на понад 300 тис. грн: на Кременчуччині затримали чергових браконьєрів

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 186

 

На порушників патрульні склали адмінпротоколи, а поліція порушила кримінальне провадження

На Кременчуччині інспектори рибоохоронпатруля викрили чергових браконьєрів: ті наловили риби на понад 300 тис. грн збитків. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного рибоохоронного патруля.

За попередніми даними, затримали порушників учора, 14 травня, близько 22.20 в акваторії Кам’янського водосховища поблизу села Стара Білецьківка.

 

Попри нерестову заборону, чоловіки ловили рибу сітками із гумового човна. Їхній улов склав близько 58 кг — 13 лящів, 6 сазанів та 3 соми. Загальні збитки для рибного господарства оцінили у понад 302 тисячі гривень.

 

На місце події інспектори рибоохоронпатруля викликали слідчо-оперативну групу. Сітки, човен, весла та незаконно виловлену рибу у браконьєрів вилучили як речові докази. На порушників правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а поліція порушила кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєра: той наловив риби на понад 1,3 млн грн

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: браконьєри браконьєрство риба рибоохоронний патруль
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