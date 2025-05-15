Вишивка як оберіг: кременчуківці Ірина та Дмитро Матюшенки створюють шеврони для військових

Ручна робота завжди буде найціннішою, бо в ній — тепло рук і пам’ять поколінь. Але сьогодні дедалі частіше її доповнює машинна вишивка. Навколо неї може точитися чимало дискусій, зокрема серед майстринь. Проте існують винятки. Один із таких — у Кременчуці
У майстерні — звуки швейних машин, нитки різних кольорів, ескізи на столах. Тут працюють Ірина та Дмитро Матюшенки — подружжя, яке вже третій рік вишиває для тих, хто на передовій. Але не сорочки, не рушники — шеврони, погони, обереги. Адже сьогодні вишивка — не лише про традицію, а й про підтримку, ідентичність та зв’язок із домом.
Коли у лютому 2022 року все перевернулося, разом із життям змінилася й потреба у самій вишивці.
Перші шеврони були радше емоційною реакцією: ті самі «російський воєнний корабель…», «Вірю в ЗСУ». Потім замовлення почали зростати — приходили нові підрозділи, з’явилася потреба в ідентифікації. Дмитро залишив свою попередню роботу та повністю приєднався до Ірини. Так майстерня трансформувалася — з побутової у справжній тиловий штаб.
Серед замовлень — і стандартні шеврони, і дуже особисті.
Особливе місце займають шеврони з елементами традиційної полтавської вишивки. Один із них — за мотивами миргородської вишивки, популярної ще у ХІХ столітті.
Ірина впевнена: навіть машинна вишивка може бути живою.
У майстерні Дмитра та Ірини є особливе місце — стіна із підписаними прапорами. Це дяка від військових, які повертаються з фронту і приносять свої бойові прапори з автографами підрозділів. Є також і гільзи з передової.
Найрідніший для подружжя — шеврон Кременчука. Його Дмитро розробив його сам.
За ці роки подружжя зробило вже понад 10 тисяч шевронів. Частину передали до військово-історичного музею при ВПУ № 7, де ці вироби стали частиною експозиції. Їхня робота — тиха, без лишнього пафосу, але глибока. І дуже людяна.
У День вишиванки Ірина та Дмитро Матюшенки, ймовірно, знову працюватимуть. Бо сьогодні вишивка — це не лише свято. Це про силу, пам’ять, зв’язок. І про віру, яку можна тримати у руках.
Нагадаємо, раніше ми вже писали про родину Матюшенків. Вони віддавали газети з опублікованим інтерв'ю та автографом ветерана Андрія Клімова за донат на підтримку Збройних сил.
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