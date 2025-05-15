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Вишивка як оберіг: кременчуківці Ірина та Дмитро Матюшенки створюють шеврони для військових

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 174

 

Ручна робота завжди буде найціннішою, бо в ній — тепло рук і пам’ять поколінь. Але сьогодні дедалі частіше її доповнює машинна вишивка. Навколо неї може точитися чимало дискусій, зокрема серед майстринь. Проте існують винятки. Один із таких — у Кременчуці

У майстерні — звуки швейних машин, нитки різних кольорів, ескізи на столах. Тут працюють Ірина та Дмитро Матюшенки — подружжя, яке вже третій рік вишиває для тих, хто на передовій. Але не сорочки, не рушники — шеврони, погони, обереги. Адже сьогодні вишивка — не лише про традицію, а й про підтримку, ідентичність та зв’язок із домом.

Вишивка змінюється разом із часом

Коли у лютому 2022 року все перевернулося, разом із життям змінилася й потреба у самій вишивці.

— Раніше люди замовляли рушники, вишиванки. Після початку повномасштабного вторгнення все це стало неактуальним. У країні — переоцінка цінностей, і водночас виникла потреба в зовсім іншій вишивці — військовій, — згадує Дмитро.

Перші шеврони були радше емоційною реакцією: ті самі «російський воєнний корабель…», «Вірю в ЗСУ». Потім замовлення почали зростати — приходили нові підрозділи, з’явилася потреба в ідентифікації. Дмитро залишив свою попередню роботу та повністю приєднався до Ірини. Так майстерня трансформувалася — з побутової у справжній тиловий штаб.

 

У кожному стіжку — частина душі й молитва

Серед замовлень — і стандартні шеврони, і дуже особисті.

— Був у нас військовий, який просто на ходу сформулював ідею: я стою з автоматом, цигарка в зубах, нога на черепі, позаду працює арта, — розповідає Дмитро. — Ми це реалізували. Є підрозділ «Тиха ніч» — їм ми теж робили шеврони.

Особливе місце займають шеврони з елементами традиційної полтавської вишивки. Один із них — за мотивами миргородської вишивки, популярної ще у ХІХ столітті.

 

 

— Такі орнаменти з рушників ми перенесли у військову символіку — це спосіб зберегти й передати щось рідне туди, де особливо відчувається його потреба, — пояснює майстер. — Це код нації, однозначно. Це вишиванка, вишивка — як спадок, який передається з покоління в покоління. І разом із розвитком цивілізації та прогресом прогресує і вишивка.

Ірина впевнена: навіть машинна вишивка може бути живою.

— Я завжди передаю свою енергію, думаю про тих, для кого шию. Хай оберігає, хай захищає. Бо це не просто тканина та нитки — це щось більше, — каже вона.

 

Прапори вдячності

У майстерні Дмитра та Ірини є особливе місце — стіна із підписаними прапорами. Це дяка від військових, які повертаються з фронту і приносять свої бойові прапори з автографами підрозділів. Є також і гільзи з передової.

 

— Це безцінне. Не тому, що гарно, а тому, що справжнє. Вони приходять не з порожніми руками, а з вдячністю. І це дає силу працювати далі, — каже Ірина.

 

Найрідніший для подружжя — шеврон Кременчука. Його Дмитро розробив його сам.

— Він не просто про місто. Він про те, хто ми, звідки ми і чому важливо не забувати про свої корені, — додає Ірина.

 

Вишивка, що залишається

За ці роки подружжя зробило вже понад 10 тисяч шевронів. Частину передали до військово-історичного музею при ВПУ № 7, де ці вироби стали частиною експозиції. Їхня робота — тиха, без лишнього пафосу, але глибока. І дуже людяна.

У День вишиванки Ірина та Дмитро Матюшенки, ймовірно, знову працюватимуть. Бо сьогодні вишивка — це не лише свято. Це про силу, пам’ять, зв’язок. І про віру, яку можна тримати у руках.

Фото: Сабина Юркіна

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Автор: Яна Гудзь, Сабина Юркіна Фото: Сабина Юркіна Відео: Артем Коваленко
Теги: вишивка машинна вишивка шеврони військові
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