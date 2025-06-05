Сьогодні вранці сталося ДТП на перехресті вулиць Богаєвського та Сумської. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Зіткнулися автобус та легковик. На місці події працюють медики зі швидкої допомоги та правоохоронці. Офіційних повідомлень від Нацполіції щодо цієї ДТП поки не було.
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«Кременчуцький Телеграф» звернуався за коментарем щодо цього ДТП до пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. За її словами на місці ДТП працює патрульна поліція. У постраждалих легкі травми. Подробиці згодом.
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