10 червня в парку «Кагамлицький» проведуть обробку від кліщів

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 51

Після обробки не рекомендують відвідувати парк протягом 2–3 днів

У вівторок, 10 червня, з 8.00 у парку «Кагамлицький» (район Молодіжного) планують провести обробку території від кліщів. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Оброблятимуть зелені зони, зокрема біля дитячих майданчиків. У зв’язку з цим мешканцям радять утриматися від відвідування парку протягом 2–3 днів. Це необхідно для зменшення ризику контакту з хімічними речовинами та підвищення ефективності заходів.

Нагадаємо, що цьогоріч обробляти парки від кліщів почали у квітні.