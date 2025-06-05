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Полтавські рятувальники отримали унікальний пожежний автомобіль від GIZ

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 180

 Техніка повітряно-пінного гасіння — лише друга така в Україні

У Полтаві 4 червня відбулась передача спеціалізованого пожежного автомобіля повітряно-пінного гасіння для місцевого гарнізону ДСНС. Техніку передали в межах міжнародного проєкту за участі Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

Участь у заході взяли заступник голови ДСНС України Олексій Мігрін, керівник проєкту GIZ Крістіан Пошманн та інші представники німецької делегації.

Переданий автомобіль стане підсиленням для підрозділів Полтавщини. Він дозволить ефективно реагувати на пожежі, особливо на об’єктах промисловості та нафтогазової галузі. Це лише другий такий спецавтомобіль в Україні.

Після офіційної частини гостям продемонстрували технічні можливості нової машини та роботизоване обладнання, яке вже активно застосовується в області.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДСНС пожежний автомобіль автодрабина
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