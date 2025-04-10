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Кременчук, Полтавщина

Рятувальники Полтавщини першими в Україні отримали унікальну машину повітряно-пінного гасіння

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 147

 

Ця техніка допоможе підвищити ефективність роботи ДСНС при ліквідації промислових пожеж

Про те, що рятувальники Полтавщини першими в Україні отримали унікальну автоматизовану машину повітряно-пінного гасіння у своєму Телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. За його словами ця техніка допоможе підвищити ефективність роботи Державної служби надзвичайних ситуацій області при ліквідації промислових пожеж.

— Автомобіль має сучасну комплектацію — 22-метровий підйомник, пульт для дистанційного керування, необхідне програмне забезпечення. Команда вогнеборців пройшла навчання за кордоном, щоб освоїти тонкощі роботи на ньому, — йдеться у повідомленні.

Володимир Когут зазначив, що забезпечення ДСНС Полтавщини спецтехнікою — результат партнерства у межах проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні».

 

Сьогодні, 10 квітня, вранці про отримання двох нових автодрабин на базі Volvo з довжиною драбини 45 метрів, журналістам розповів начальник Кременчуцького райуправління ДСНС Олексій Стеценко.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що цього року на Кременчуччині збільшилася кількість пожеж в екосистемах — рятувальники моніторять територію району та шукають паліїв шукають за допомогою дронів.

Ми також повідомляли, що внаслідок обстрілів та падіння уламків БпЛА та боєприпасів протягом 2024-2025 року в Кременчуцькому районі виникло 29 пожеж.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА ДСНС автодрабина Кременчук
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