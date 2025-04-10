Рятувальники Полтавщини першими в Україні отримали унікальну машину повітряно-пінного гасіння

Про те, що рятувальники Полтавщини першими в Україні отримали унікальну автоматизовану машину повітряно-пінного гасіння у своєму Телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. За його словами ця техніка допоможе підвищити ефективність роботи Державної служби надзвичайних ситуацій області при ліквідації промислових пожеж.
Володимир Когут зазначив, що забезпечення ДСНС Полтавщини спецтехнікою — результат партнерства у межах проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні».
Сьогодні, 10 квітня, вранці про отримання двох нових автодрабин на базі Volvo з довжиною драбини 45 метрів, журналістам розповів начальник Кременчуцького райуправління ДСНС Олексій Стеценко.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що цього року на Кременчуччині збільшилася кількість пожеж в екосистемах — рятувальники моніторять територію району та шукають паліїв шукають за допомогою дронів.
Ми також повідомляли, що внаслідок обстрілів та падіння уламків БпЛА та боєприпасів протягом 2024-2025 року в Кременчуцькому районі виникло 29 пожеж.
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