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У Кременчуці придбають нагороди для переможців всеукраїнського етапу МАН: скільки витратять коштів

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 104

 

Цьогоріч на всеукраїнському етапі призові місця посіли 13 учнів із Кременчука

У Кременчуці придбають нагороди для переможців всеукраїнського етапу конкурсу-захисту Малої академії наук. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради 4 червня.

На придбання подарунків зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міськради виділяють 13 тисяч 420 гривень. Чим переможців нагороджуватимуть, у місті не кажуть, аби не зіпсувати учням сюрприз.

Цьогоріч на всеукраїнському етапі призові місця посіли 13 учнів із Кременчука. Серед усіх призерів троє учасників посіли І місця, двоє — ІІ місця та вісім — ІІІ місця. 

Найбільша кількість призерів — учні ліцею № 4 «Кремінь». На їхньому «рахунку» 7 призових місць. Три призових місця вибороли учні ліцею № 30 «Олімп». Ще по одній перемозі у здобутку ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум», ліцею № 5 та ліцею № 6.

Нагадаємо, на придбання нагород цьогорічним медалістам у Кременчуці планують витратити 75 тисяч гривень.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: нагородження МАН переможці
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