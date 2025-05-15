Юні науковці Кременчука — призери Всеукраїнського етапу Малої академії наук

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 162

Серед 13-ти призерів троє посіли І місця, двоє — ІІ місця та вісім — ІІІ місця

Юні науковці з Кременчука вибороли 13 призових місць у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Серед усіх призерів троє учасників посіли І місця, двоє — ІІ місця та вісім — ІІІ місця.

Найбільша кількість призерів — учні ліцею № 4 «Кремінь». На їхньому «рахунку» 7 призових місць. Три призових місця вибороли учні ліцею № 30 «Олімп». Ще по одній перемозі у здобутку ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум», ліцею № 5 та ліцею № 6.

Нагадаємо, на обласному етапі конкурсу Малої академії наук учні Кременчука здобули 103 призових місця.