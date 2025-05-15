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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях чоловік побив свою матір, бо та не дала йому грошей на цигарки

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 0

 

Жінка протягом 6 років живе окремо від сина, але той знаходить її у місті і продовжує бити та вимагати гроші

У Горішніх Плавнях судили чоловіка, який у лютому на вулиці побив свою матір. Про це стало відомо із вироку Горшньоплавнівського міського суду від 12 травня.

У матеріалах справи зазначено, що подія сталася 13 лютого 2025 року. Між обвинуваченим і потерпілою спочатку виникла сварка, а потім чоловік щонайменше тричі вдарив кулаком матір по голові. 

На суді обвинувачений скоєне підтвердив. Він пояснив, що дійсно вдарив свою матір рукою по обличчю, бо та відмовилася давати йому гроші на цигарки. Пояснив, що «така ситуація сталася один раз, а робить таке з матір`ю тому, що, за його переконанням, їй це подобається».

Потерпіла ж розповіла на суді, що раніше вони із сином жили разом, проте уже протягом 6 років живе окремо від нього. Свою теперішню адресу жінка не називає, щоб син не дізнався — бо вона його боїться. Переїхала від сина тому, що він над нею знущався та бив.

Жінка повідомила, що обвинувачений вимагає у неї гроші й зараз. Так того дня вони знову зустрілися, бо син вкотре попросив гроші. Потерпіла принесла йому 600 грн, проте той почав обурюватися: за словами жінки, він вимагав у неї 1000 грн на наркотики. Жінка такої суми йому не дала, тож син почав бити матір кулаком в обличчя, а потім штовхнув на землю і продовжив бити. На допомогу прийшли перехожі, які й викликали поліцію.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання — 200 годин громадських робіт. Проте суд поєднав цей вирок із невідбутою частиною за попередню судимість обвинуваченого — йому призначили 2 роки та 25 днів обмеження волі.

Нагадаємо, минулого місяця в одному з сіл Градизької громади чоловік побив свою 73-річну матір: поліція порушила кримінальне провадження.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні побиття суд вирок суду
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