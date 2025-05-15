Зрадникам та колаборантам пенсії обмежать до мінімального рівня — Рада ухвалила законопроєкт

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 116 Коментарів: 1

Верховна Рада прийняла в цілому урядовий законопроєкт № 10355 щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку. «За» проголосували 244 депутати. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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«Кременчуцький Телеграф» писав про цей законопроєкт у січні цього року, коли Верховна Рада ухвалила його в першому читанні. Законопроєкт був внесений Кабміном до парламенту у грудні 2023 року.

Як йдеться в пояснювальній записці, законопроєкт розроблений «з метою врегулювання питань, пов’язаних із виплатою пенсій особам, яких засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення умисних кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку».

Пенсії знизять тим особам, які засуджені за кримінальні правопорушення, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність країни на період відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

Виплати скоротять до мінімально можливого рівня — розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який становить 2361 грн.

Взагалі припинити виплачувати пенсію зрадникам та колаборантам не дозволяє Конституція, адже усі громадяни мають право хоча б на прожитковий мінімум.

Законопроєктом передбачено внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України, закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та низки законів, якими передбачена виплата спеціальних пенсій. Це закони:

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

«Про прокуратуру»;

«Про державну службу».

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Пенсії до мінімального рівня знизять особам, засудженим за:

фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (стаття 1102 ККУ);

державну зраду (стаття 111);

колабораційну діяльність (ч. 3–8 статті 1111);

пособництво державі-агресору (стаття 1112);

диверсію (стаття 113);

шпигунство (стаття 114);

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (стаття 1141);

терористичний акт (стаття 258);

публічні заклики до вчинення терористичного акту (стаття 2582);

створення терористичної групи чи терористичної організації (стаття 2583);

фінансування тероризму (стаття 2585);

створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (стаття 260);

планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни (стаття 437);

порушення законів та звичаїв війни (стаття 438);

екоцид (стаття 441);

геноцид (стаття 442);

найманство (стаття 447).

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Тобто, цим законопроєктом передбачено призначення пенсій особам, яких засуджено до обмеження або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення за цими статтями та які мають право на призначення пенсії за названими вище чотирма спеціальними законами, відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

А виплату пенсій цим особам протягом строку відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі буде проводитися в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (2361 грн).

— Виплата пенсій у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, особам, засудженим за вчинення умисного кримінального правопорушення, буде додатковим превентивним заходом для захисту державної, громадської безпеки, безпеки людства, міжнародного правопорядку та миру, обороноздатності, незалежності країни, її конституційного ладу, що на сьогодні є особливо необхідним, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд ухвалив рішення обмежити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, та встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Це рішення стосується спецпенсій державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто 23 610 грн.

Ми також писали, що ініціатива уряду щодо скорочення надвеликих пенсій провалилася: суди масово скасовують «незаконні» обмеження.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

У серпні ми писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій. Середня пенсія суддів в Україні протягом 2024 року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув та схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.