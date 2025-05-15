На Полтавщині судили чоловіка за наругу над тілом померлого брата

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 358

На Полтавщині судили чоловіка, який намагався приховати смерть брата: суд розцінив це як наругу над тілом померлого. Про це стало відомо із вироку Новосанжарського районного суду від 12 травня.

У матеріалах справи зазначено, що наприкінці лютого брати разом розпивали спиртні напої. Обвинувачений ліг спати, а коли на ранок прокинувся — побачив брата мертвим на підлозі. Аби уникнути осуду від оточення та не контактувати із правоохоронцями під час вивезення трупа чоловік вирішив сам позбутися тіла та знищити усі сліди його перебування у будинку.

Того ж дня увечері він переніс тіло брата до своєї машини та вивіз його до заболоченої, порослої чагарником місцевості. Там він прикрив тіло гілками та будівельним сміттям, а повернувшись додому спалив одяг брата, а також мотузку і поліетиленову плівку, за допомогою яких перевозив тіло.

На суді обвинувачений провину у скоєному визнав та щиро розкаявся, уклав угоду зі слідством та просив призначити узгоджене покарання.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у нарузі над тілом померлого (ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка за наругу над могилою ветерана Другої світової війни.