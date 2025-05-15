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За вимагання плати з пацієнтів за гарантовані державою послуги лікарні штрафуватимуть на 18168 грн за кожен випадок

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 937

 

Змінені правила штрафування для закладів охорони здоров’я за порушення умов договору із НСЗУ

Уряд змінив розміри штрафів та правила штрафування закладів охорони здоров’я за порушення умов договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Тобто порушення у наданні безоплатних медичних послуг пацієнтам. Відтепер санкції будуть фіксованими — незалежно від бюджету медичного закладу.

Про це повідомила Національна служба здоров’я України (НСЗУ), яка докладно пояснила, які саме суми доведеться сплатити лікарням та що робити пацієнтам у разі порушення їхніх прав на безоплатне лікування.

Що змінюється

Кабмін затвердив оновлення до типової форми договору з НСЗУ, що регулює Програму медичних гарантій. Чинна система передбачала штрафи у відсотках від вартості наданих послуг. Це призводило до ситуації, коли за однакове порушення заклади охорони здоров’я з різними бюджетами сплачують суттєво різні суми штрафів.

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Новий підхід передбачає, що розмір штрафу за конкретне порушення буде однаковим для всіх, незалежно від фінансових показників закладу охорони здоров’я. І розраховуватися він буде у прожиткових мінімумах (ПМПО).
Нові суми штрафів набудуть чинності після переукладення договорів. НСЗУ планує завершити цей процес до 1 червня.

Які будуть штрафи

Лікарням доведеться платити штрафом за такі порушення:

  • неправомірна вимога оплати з пацієнта за гарантовані державою (безоплатну) послуги/ліки — 18 168 гривень за кожен доведений випадок;
  • використання незаоблікованих медзасобів під час операції (крім форс-мажору) — 6 056 грн за медвиріб, 18 168 грн за імплантат (за кожен випадок);
  • неподання звіту до НСЗУ про доходи та витрати — - 18 168 гривень за кожен період порушення;
  • внесення недостовірних даних в електронній системі (ЕСОЗ) — 302,8 гривні за кожен некоректний запис.

Отже, якщо у пацієнтів в лікарні вимагають гроші (у т. ч. в якості «Благодійних внесків») насамперед потрібно уточнити, чи входить ця медична послуга до Програми медгарантій НСЗУ. Наприклад, лікування інсульту, інфаркту, онкології, пологи тощо — входять і вони мають бути безоплатними. Після цього потрібно просити пояснень у керівництва лікарні.

Якщо гроші все одно вимагають, потрібно відправити скаргу на дії керівництва лікарні:

  • контакт-центр НСЗУ: 16-77;
  • електронна пошта: info@nszu.gov.ua;
  • поштова адреса: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073.

До скарги варто додати чеки на ліки або оплату послуг, прізвище лікаря, назву медичного закладу, якщо є, то відео/аудіо підтвердження вимагання грошей чи купівлі ліків.

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Перелік безоплатних ліків (Національний перелік основних лікарських засобів) можна переглянути за посиланням.

У НСЗУ зазначають, що раніше за однакові порушення лікарні з різним фінансуванням сплачували різні суми — тепер відповідальність уніфіковано. Новий підхід має зменшити корупційні ризики та захистити права пацієнтів.

  

Нагадаємо, 14 травня на сайті Національної служби здоров’я України з’явилася інформація про те, що вони припиняють фінансування кількох медустанов, зокрема й Кременчуцького перинатального центру

Раніше ми писали, що ЛІЛ «Кременчуцька» уклала договір із НСЗУ на надання медичної допомоги у разі невідкладних ситуацій. Також лікарня надає послуги безоплатного зуболікування та зубопротезування для військових та ветеранів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: НСЗУ лікарні штрафи безоплатна медицина ліки
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