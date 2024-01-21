Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

Як людям із серцево-судинними захворюваннями отримати безоплатні ліки

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 218

 

Що треба зробити та у який спосіб

Завдяки програмі «Доступні ліки» українці з серцево-судинними захворюваннями можуть отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Всього до програми включені 232 торгових назв препаратів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, у тому числі для профілактики інфарктів та інсультів. З них 177 – з доплатою, та 55 – без доплати.

Щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою потрібно:

  • звернутися до лікаря первинної медичної допомоги;
  • лікар випише електронний або паперовий рецепт на підставі обстежень та діагнозу, та вкаже міжнародну непатентовану назву препарату;
  • з рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації, головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки».
  • покажіть рецепт працівнику аптеки, аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину, а також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

  • через дашборд на сайті НСЗУ (в меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації)
  • через чат-бот «Спитай Гриця»
  • зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77

Нагадаємо, як кременчужанам дізнатися, чи їхні «Доступні ліки» повністю безоплатні, чи треба доплачувати.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: Доступні ліки здоров'я медицина НСЗУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх