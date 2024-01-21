Як людям із серцево-судинними захворюваннями отримати безоплатні ліки

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 218

Що треба зробити та у який спосіб

Завдяки програмі «Доступні ліки» українці з серцево-судинними захворюваннями можуть отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатою. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Всього до програми включені 232 торгових назв препаратів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, у тому числі для профілактики інфарктів та інсультів. З них 177 – з доплатою, та 55 – без доплати.

Щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою потрібно:

звернутися до лікаря первинної медичної допомоги;

лікар випише електронний або паперовий рецепт на підставі обстежень та діагнозу, та вкаже міжнародну непатентовану назву препарату;

з рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації, головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки».

покажіть рецепт працівнику аптеки, аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину, а також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

через дашборд на сайті НСЗУ (в меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації)

через чат-бот «Спитай Гриця»

зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77

Нагадаємо, як кременчужанам дізнатися, чи їхні «Доступні ліки» повністю безоплатні, чи треба доплачувати.