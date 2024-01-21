Декларації мера, російська пенсія Лєдніка та новий начальник РТЦК – головне у Кременчуці за тиждень

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Малецький оприлюднив декларації за 2021 та 2022 роки, а у Лєдніка виявили страхове свідодство РФ. Черговий суд над Шаблієм та призначення начальника Кременчуцького РТЦК та СП. Ми зібрали для вас ТОП-10 новин, які відбулися протягом тижня у Кременчуці, али ви могли їх пропустити!

Міський голова Кременчука Віталій Малецький задекларував свої доходи за 2021 рік. У декларації Малецький вказав дружину Марину Малецьку. На які статки у 2021 році жив мер міста — читайте далі.

Також очільник міста оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік. На скільки збільшилася його зарплата за перший рік повномасштабної війни — у нашому матеріалі.

Цього тижня на Facebook-сторінці «Антикор Полтава» оприлюднили російське страхове свідоцтво державного пенсійного страхування начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» провели розслідування та проаналізували цей документ.

19 січня на брифінгу начальник КРВА прокоментував цю ситуацію та розповів, звідки в нього свідоцтво про трудовий стаж у РФ.

Уже з лютого «Кременчукгаз» відключатиме споживачів, які мають борги за комунальні послуги, від газопостачання. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» дізналися, скільки заборгували мешканці міста підприємству.

Після звільнення колишнього керівника з вересня минулого року він виконував обов’язки начальника районного ТЦК та СП. 17 січня Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України підписав наказ на його призначення.

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся містянин Олександр Л. зі скаргою на різке збільшення одного з платежів за гаряче водопостачання. За його словами, у жовтні «абонентська плата» за гаряче водопостачання була 15 грн, а за грудень необхідно було сплатити аж 263 грн. Журналісти розбиралися, що ж стало причиною такого різкого подорожчання.

17 січня у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич. Коротко про перебіг засідання — у нашому матеріалі.

У результаті аудиту Глобинської міської лікарні робочою групою Полтавської облвійськадміністрації «Прозорість та підзвітність» правоохоронці відкрили кримінальне провадження, трьом громадянам повідомили про підозру, а загальна сума збитків склала 5 мільйонів 900 тисяч гривень. Докладніше про цю справу — у нашому матеріалі. 19 січня на брифінгу начальник райвійськадміністрації Олег Лєднік прокоментував ситуацію навколо лікарні.

Давня історія звинувачень з боку колишнього керівника Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Володимира Полякова теперішнього керівника навчального закладу Валерія Марченка отримала продовження. 18 січня Володимир Поляков написав у Фейсбук, що після початку повномасштабного вторгнення, коли почали гинути випускники ліцею, він «помітив, що ніхто з нового ліцею на поховання не приїжджає». «Кременчуцький ТелеграфЪ» вислухав обидві сторони та коротко описав думки чоловіків.

19 січня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради місцева влада виділила 5 мільйонів 100 тисяч гривень на одноразову допомогу мобілізованим кременчужанам. Хто зможе отримати ці гроші — читайте у матеріалі.

І хоча міська влада планувала, що апарат МРТ має з'явитися у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» до кінця 2021 року у рамках реконструкції приймального відділення, наразі у Кременчуці немає можливості пройти магнітно-резонансну томографію безоплатно. «Кременчуцький ТелеграфЪ» розповів, де та як мешканці міста можуть пройти обстеження.