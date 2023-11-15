НСЗУ випустила Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів: де його взяти

Посібник допоможе отримати відповіді на найпоширеніші запитання пацієнтів і їхніх рідних
Національна служба здоров’я України випустила Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів.
Про це повідомили у пресслужбі НСЗУ.
Посібник містить інформацію про те, які послуги можна отримати на різних рівнях медичної допомоги та у різних лікарів, які аналізи та дослідження можна зробити безоплатно, а також які ліки отримати безоплатно за програмою «Доступні ліки».
Завдяки Гіду можна знайти отримати відповіді на такі запитання:
- Що таке Програма медичних гарантій та пакети послуг?
- Які послуги можна отримати у лікаря первинної медичної допомоги?
- Які дослідження можна отримати безоплатно на амбулаторному рівні?
- Що передбачає стаціонарна допомога та окремі пріоритетні напрямки?
- Що входить у психіатричну, онкологічну, реабілітаційну та паліативну допомогу?
- Які ліки входять в програму «Доступні ліки» та як їх отримати безоплатно або з частковою доплатою?
- Яку інформацію можна отримати в контакті-центрі НСЗУ за номером 16-77?
- Як подати скаргу в разі порушення прав пацієнта на безоплатні медичні послуги?
Завантажити посібник можна безоплатно за посиланням.
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