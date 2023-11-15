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Кременчук, Здоров'я

НСЗУ випустила Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів: де його взяти

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 89

Посібник допоможе отримати відповіді на найпоширеніші запитання пацієнтів і їхніх рідних

Національна служба здоров’я України випустила Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів.

Про це повідомили у пресслужбі НСЗУ.

Посібник містить інформацію про те, які послуги можна отримати на різних рівнях медичної допомоги та у різних лікарів, які аналізи та дослідження можна зробити безоплатно, а також які ліки отримати безоплатно за програмою «Доступні ліки».

Завдяки Гіду можна знайти отримати відповіді на такі запитання:

  • Що таке Програма медичних гарантій та пакети послуг?
  • Які послуги можна отримати у лікаря первинної медичної допомоги?
  • Які дослідження можна отримати безоплатно на амбулаторному рівні?
  • Що передбачає стаціонарна допомога та окремі пріоритетні напрямки?
  • Що входить у психіатричну, онкологічну, реабілітаційну та паліативну допомогу?
  • Які ліки входять в програму «Доступні ліки» та як їх отримати безоплатно або з частковою доплатою?
  • Яку інформацію можна отримати в контакті-центрі НСЗУ за номером 16-77?
  • Як подати скаргу в разі порушення прав пацієнта на безоплатні медичні послуги?

Завантажити посібник можна безоплатно за посиланням.

Раніше ми писали про 6 корисних чат-ботів для пацієнтів і не тільки.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: НСЗУ
Теги: НСЗУ питання-відповідь гід програма медичних гарантій довідник скачати онлайн безоплатно
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