На Полтавщині судили чоловіка за наругу над могилою ветерана Другої світової війни

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

На Полтавщині судили чоловіка, який напередодні нового року скоїв наругу над могилою у селі Бродщина Кобеляцької громади. Про це стало відомо із вироку суду Кобеляцького районного суду від 12 лютого.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений родом з Дніпропетровщини, військовослужбовець, раніше не судимий.

31 грудня 2024 року близько 19.00 він прийшов на сільське кладовище та ногами розбив надмогильну плиту на могилі людини, яка була там похована у 2002 році, імовірно ветерана Другої світової війни.

У діях обвинуваченого суд вбачає «хуліганські мотиви, явну неповагу до суспільства та зневагу до встановлених у суспільстві правил поведінки, грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю, грубе порушення суспільних відносин, що забезпечують загальноприйняті моральні принципи та релігійні традиції щодо поховання померлих та вияву поваги і пам'яті до них».

На суді свою вину обвинувачений визнав повністю, проте не надав жодних пояснень вчиненим діям.

Чоловіка суд визнав винним у нарузі над могилою (ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України) та призначив йому чотири роки обмеження волі, проте змінив вирок на один рік іспитового строку.