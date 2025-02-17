Часниковий еліксир — засіб для покращення здоров’я

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 98

Часникова олія здатна знімати спазми судин головного мозку та серця, полегшувати задишку. Цей натуральний засіб допоможе зміцнити ваше здоров’я без застосування хімічних препаратів

Для приготування еліксиру необхідно очистити і потовкти одну головку часнику середніх розмірів, потім змішати зі склянкою соняшникової олії в скляній банці і залишити на нижній полиці холодильника на ніч.

Наступного дня додайте чайну ложку лимонного соку до такої кількості часникового масла, розмішайте і випийте за пів години до їжі. І так три рази на день.

Приймайте цей засіб від одного до трьох місяців, після чого рекомендується робити перерву на місяць та повторити курс за потреби.