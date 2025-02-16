Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 17 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 141А-204
- вул. Гайдамацька, 147
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Чумацький Шлях, 125-129
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- пров. Центральний, 11, 13
- вул. Миколаївська, 1А, 7-12
- вул. Покровська, 9-14
- вул. Тараса Шевченка, 15-19/3
- вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20
- вул. Дмитра Демидюка, 7-42
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- пров. Прорізний, 17-37
- вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- пров. Крюківський, 5-12
- вул. Максима Березовського, 20-43
- пров. Миколи Савченка, 6
- пров. Насосний, 9, 16, 22
- вул. Басейна, 23, 33-42
- пров. Військовий, 1/2-18
- пров. В'ячеслава Чорновола, 7, 10, 15, 46/1-83
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. Батуринська, 20/20-29
- вул. Олеся Гончара, 62А-81
- вул. Редутна, 94
- вул. Козацька, 71-108Б
- вул. Солов'їна, 10
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277-281
- вул. Горліс-Горського, 3-10
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- вул. Київська, 64-121
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Перекопська, 40
З 8.00 до 20.00
- с. Потоки
- с. Соснівка
- пров. Центральна, 11, 13
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