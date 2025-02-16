Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 17 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 141А-204

вул. Гайдамацька, 147

вул. Сержанта Мельничука, 16

пров. Урожайний, 3-20

туп. Урожайний, 1-12

вул. Чумацький Шлях, 125-129

вул. Ярослава Мудрого, 8А

вул. Вільної України, 29-60

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Романа Шухевича, 30, 31

пров. Центральний, 11, 13

вул. Миколаївська, 1А, 7-12

вул. Покровська, 9-14

вул. Тараса Шевченка, 15-19/3

вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20

вул. Дмитра Демидюка, 7-42

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Євгена Коновальця, 52-70

пров. Прорізний, 17-37

вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Олександра Герцена, 3-9Б

пров. Крюківський, 5-12

вул. Максима Березовського, 20-43

пров. Миколи Савченка, 6

пров. Насосний, 9, 16, 22

вул. Басейна, 23, 33-42

пров. Військовий, 1/2-18

пров. В'ячеслава Чорновола, 7, 10, 15, 46/1-83

вул. Новоіванівська, 2/25-28

вул. Батуринська, 20/20-29

вул. Олеся Гончара, 62А-81

вул. Редутна, 94

вул. Козацька, 71-108Б

вул. Солов'їна, 10 З 8.00 до 19.00 просп. Полтавський, 277-281

вул. Горліс-Горського, 3-10

с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

с. Мала Кохнівка

с. Потоки

пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29, 33

вул. Перекопська, 40 З 8.00 до 20.00 с. Потоки

с. Соснівка

пров. Центральна, 11, 13

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