Батькам полеглого на війні Олексія Іванченка з Козельщини передали нагороду сина

Батькам полеглого у бою за Україну військовослужбовця Олексія Іванченка з Козельщини вручили посмертну нагороду сина. Про це інформують у пресслужбі Козельщинської громади.
Відповідно до Указу Президента України № 633/2024 від 16 вересня 2024 року нагородили полеглого військовослужбовця орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Олексій мав звання молодшого сержанта, служив командиром 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 1 штурмової роти. На жаль, життя військового обірвалося 2 вересня 2024 року внаслідок удару російського FPV-дрона поблизу села Ольгівка на Курщині.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.
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