Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 5 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • бул. Українського Відродження, 2,4

  • вул. Богдана Хмельницького, 114-150

  • вул. Вагонна, 10-32

  • вул. Винахідниці Ющенко, 1/68-11

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Європейська, 40

  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

  • вул. Зональний

  • вул. Зональний, 2-7

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Кагамлицька, 40/23,42/22

  • вул. Кохнівська, 63-108

  • вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30

  • вул. Локомотивна, 42,44

  • вул. Межова, 14/20

  • вул. Миколаївська

  • вул. Миколаївська, 1А-12

  • вул. Небесної Сотні, 1А,3А,3Б,4/1,6/20,45-56/2

  • вул. Новомежева, 12/20-14А

  • вул. Новоселівська, 12/26-40

  • вул. Олександрійська, 28-89

  • вул. Покровська, 9/14

  • вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47

  • вул. Правобережна, 38А-57/2

  • вул. Прирічна, 32/42,34/13,34А

  • вул. Республіканська, 93,93А

  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

  • вул. Сумська, 16

  • вул. Тараса Шевченка, 75-83А

  • вул. Троїцька, 51/42-61/52

  • вул. Чередницька, 30-79

  • вул. Черниша, 2/17-16А

  • вул. Шевченка, 15-19/3

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • вул. Юрія Руфа, 7-50,169

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10

  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18

  • пр. Громадянський, 3-19

  • пров. Абрикосовий, 1-25/28

  • пров. Деповський, 1-23

  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16

  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11

  • пров. Залізничний, 2/14-25/24

  • пров. Новий, 1/31-18/36

  • пров. Північний, 4

  • пров. Сивашський, 4-21

  • пров. Сивашський

  • пров. Театральний, 21

  • пров. Транспортний, 1-28

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • пров. Фруктовий, 3-12/2

  • пров. Центральний, 3/1-14

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Шкільний, 18/5

  • туп. 1-й Парковий, 3-8

  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2

  • туп. Сумський, 9

  • туп. Фруктовий, 3,5,7

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Полковника Гегечкорі, 1,1А,3

  • вул. Троїцька, 1Б,11А

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Віри Холодної, 33-66А

  • вул. Енергетиків, 39-71

  • вул. Євгена Патона,1-21А

  • пр. Далекий, 1-10

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

  • пров. Чорнобаївський, 40А,60Б

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277-281

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Ярова, 1-7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-190

  • вул. Чернігівська, 1-23

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • туп. Урожайний, 2

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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