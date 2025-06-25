У Кременчуці затримали грабіжника, який відібрав ноутбук і телефон у знайомого

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Поліція затримала його за кілька годин

24 червня у Кременчуці поліція затримала чоловіка, який пограбував місцевого мешканця. Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини.

За словами потерпілого, під час спільного відпочинку малознайомий чоловік відкрито заволодів його особистими речами — ноутбуком, мобільним телефоном та годинником.

Поліцейські швидко встановили особу нападника. Ним виявився 36-річний місцевий житель. Його затримали.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Розпочате досудове розслідування за ч.4 ст.186 КК України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Такий злочин передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Лубнах затримали чоловіка, який пограбував будинок і вкрав ноутбуки.