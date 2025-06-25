Начальницю відділу освіти з Полтавщини судитимуть за закупівлю непридатних модульних укриттів

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У Полтавському районі судитимуть начальницю одного із відділів освіти за зловживання службовим становищем: жінка придбала непридатні до використання найпростіші модульні укриття. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, у 2023 році посадовиця уклала договори на придбання найпростіших модульних укриттів для шкіл. Працівники ДСНС винесли зауваження щодо непридатності укриттів, проте попри це чиновниця все одно підписала акти приймання робіт. Після цього підрядники отримали понад 2,7 мільйона гривень бюджетних коштів.

Експертизи підтвердили, що укриття не відповідають будівельним нормам і не можуть використовуватися за призначенням. Прокуратура пред’явила обвинуваченій цивільні позови на суму завданих збитків.

Жінці інкримінують зловживання службовим становищем і службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Справу вже передали до суду.

Нагадаємо, торік на Полтавщині розслідували закупівлю модульних укриттів із переплатою.