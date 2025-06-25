У Кременчуці у чоловіка знайшли зіп-пакет із наркотиками — патрульні

Учора, 24 червня, патрульні виявили у 50-річного місцевого жителя зіп-пакет із наркотиками. Про це інформують у пресслужбі патурльної поліції Кременчука.
Відомо, що чоловік помітно нервував, тож правоохоронці й вирішили провести поверхневу перевірку. У чолвоіка знайшли зіп-пакет із кристалічною речовиною, схожою на наркотики.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту.Чоловікові може загрожувати до п’яти років обмеження волі.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці правоохоронці викрили постачальника наркотиків: той зберігав удома близько 3 кг «травички».
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