На Полтавщині вантажівка зіткнулась із Lexus: двох людей ушпиталили

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Сьогодні, 25 червня, близько 5.00 на трасі Київ-Харків-Довжанський поблизу Решетилівки сталасядорожньо-транспортнаа пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, вантажівка DAF, за кермом якої перебував 21-річний водій, зіткнулася із позашляховиком Lexus, що був припаркований на узбіччі у попутному напрямку.

Унаслідок зіткнення постраждали 20-річний водій позашляховика та його 18-річна пасажирка: їх із травмами ушпиталили.

Правоохоронці порушили кримінальнепровадженняя за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події нині встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями на Полтавщині автівка злетіла в кювет: постраждав водій.