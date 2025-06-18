У Кременчуці правоохоронці викрили постачальника наркотиків

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 144

У чоловіка вилучили близько 3 кг наркотиків, зокрема понад 100 згортків із «травичкою»

У Кременчуці правоохоронці затримали 46-річного чоловіка за підозрою у зберіганні та розповсюдженні наркотиків. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними поліції, під час обшуків вдома у чоловіка слідчі знайшли близько 3 кг розфасованої речовини, зокрема понад сотню згортків.

В управлінні боротьби з наркозлочинністю зазначили, що чоловік був одним із постачальників наркотиків у Полтавській області.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання і збут наркотиків. Йому загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нині поліція встановлює інших осіб, причетних до каналу постачання наркотиків у регіоні.

Нещодавно прпвоохоронці завершили розслідування справи наркогрупи, яка діяла в Полтаві та районі.