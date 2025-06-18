На Полтавщині судили чоловіка, який побив свого знайомого і заховав тіло у сараї

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 168

На Полтавщині судили 34-річного жителя, який до смерті побив свого знайомого. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Слідство встановило, цьогоріч у січні обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння під час раптової сварки побив свого знайомого кулаками, ногами, а також кочергою та табуретом. Після побиття він переніс потерпілого до сараю й накрив його теплими речами. Наступного дня від травм чоловік помер.

Далі аби приховати злочин, зловмисник сховав тіло в погребі. На суді він зізнався у скоєному. Його визнали винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиму під вартою.

Нагадаємо, днями у Кременчуці суд обрав запобіжний захід чоловіку, який минулого тижня забив до смерті жінку.