У Кременчуці попрощались з військовим Владиславом Мельничуком

18 червня у Кременчуці попрощались з полеглим військовослужбовцем Владиславом Мельничуком. Воїн мав звання солдат.
За словами військового з позивним «Лиман», Владислав був оператором безпілотних літальних апаратів відділення розвідки та коригування. Загинув 10 червня під час оборони України біля села Полтавка Краматорського району Донецької області.
Військовий з позивним «Бьорд» познайомився з Владиславом на одному з музичних фестивалів у 2019 році. Владислав був барабанником кременчуцького гурту «Хард Біт».
Товариш Владислава Юрій разом грали в одному гурті. Один одного знали ще зі шкільних років.
У Владислава залишились мати, батько і донька.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
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