У Кременчуці попрощались з військовим Владиславом Мельничуком

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У Владислава залишились мати, батько і донька

18 червня у Кременчуці попрощались з полеглим військовослужбовцем Владиславом Мельничуком. Воїн мав звання солдат.

За словами військового з позивним «Лиман», Владислав був оператором безпілотних літальних апаратів відділення розвідки та коригування. Загинув 10 червня під час оборони України біля села Полтавка Краматорського району Донецької області.

Військовий з позивним «Бьорд» познайомився з Владиславом на одному з музичних фестивалів у 2019 році. Владислав був барабанником кременчуцького гурту «Хард Біт».

— Я попав на їх перший фестиваль, вони тоді групою виступали. Далі співпрацювали трішки як музиканти, але дуже добре роздружились і до сьогоднішнього моменту залишались дуже хорошими друзями. Людина була дуже весела, дуже щира, дуже добра. Завжди приходив на допомогу, коли потрібно було. Життєрадісний завжди, — розповідає «Бьорд».

Товариш Владислава Юрій разом грали в одному гурті. Один одного знали ще зі шкільних років.

— Весела була людина, просто душа компанії. Ніколи не переймався ні через що. В халепи влазили, так же браво з них і виходив. Грав на багатьох інструментах. Досить позитивна людина була, — розповідає Юрій.

У Владислава залишились мати, батько і донька.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.