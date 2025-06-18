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Гроші, Полтавщина, Війна

Полтавщина спрямовує на підтримку Сил оборони майже 22,5 мільйона гривень

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 0

 

На ці гроші придбають безпілотники, акумулятори і зарядні станції, засоби та комплекси РЕБ

Полтавська область спрямовує 22,43 мільйона гривень на підтримку Сил оборони України. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відомо, що область долучилася до формування стратегічного резерву для командувачів угруповань військ ОСУВ «Хортиця» та ОСУВ «Таврія».

 

За словами т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, спрямують ці кошти на закупівлю безпілотників, РЕБ, засобів зв’язку та джерел аварійного живлення згідно з заявками командувачів угруповань військ.

Загалом 14 областей України в рамках цієї ініціативи зібрали вже 353,7 мільйона гривень. За них уже встигли придбати:

  • 3200+ безпілотних літальних апаратів і комплексів;
  • 420+ акумуляторів і зарядних станцій;
  • 180+ засобів і комплексів РЕБ.

Нагадаємо, упродовж минулого року на підтримку війська Полтавщина спрямувала понад 1,5 млрд грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гроші на ЗСУ підтримка
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