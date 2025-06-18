Директорку центру профтехосвіти №1 Валентину Крутько звинувачують у службовій недбалості

Вчора, 16:37 Переглядів: 1 490

Очільницю регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 Валентину Крутько звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це стало відомо з ухвали Крюківського районного суду та сайту Судової влади України.

Провадження відкрили 23 травня, а до суду передали 27 травня. Обвинувальний акт уже передали до суду, прокурор та сторони захисту ознайомлені з матеріалами.

Як йдеться на сайті Судової влади України, справу розглядатимуть 26 червня.

Наразі невідомо, яких збитків завдала ймовірна недбалість. «Телеграф» звернувся за коментарем до джерел у правоохоронних органах та повідомить подробиці згодом.

Нагадаємо, директора професійно-технічного училища №26 підозрюють у службовій недбалості. Згідно з матеріалами слідства, керівник закладу уклав договір на поточний ремонт укриття училища із ТОВ «СТОП» на суму понад 1,5 млн грн. У ході розслідування виявили завищення вартості будівельних матеріалів.