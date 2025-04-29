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Директора училища у Кременчуці підозрюють у службовій недбалості: суд наклав арешт на його майно

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 585 Коментарів: 1

Згідно з матеріалами слідства, директор уклав договір на поточний ремонт укриття училища із ТОВ «СТОП» на суму понад 1,5 млн грн. У ході розслідування виявили завищення вартості будівельних матеріалів

Крюківський районний суд наклав арешт на частину квартири та на гараж, які належать директору професійно-технічного училища № 26. Посадовцю повідомили про підозру за ч.1 ст. 367 КК України (службова недбалість). Про це стало відомо з ухвали, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 28 квітня. 

Згідно з матеріалами слідства, директор уклав договір на поточний ремонт укриття училища із ТОВ «СТОП» на суму понад 1,5 млн грн. У ході розслідування виявили завищення вартості будівельних матеріалів — зокрема, світлодіодні панелі були закуплені за 2152 грн за штуку, тоді як ринкова ціна становила близько 930 грн без ПДВ (1116 грн з ПДВ — ред.).

Загальна сума надмірно витрачених бюджетних коштів становить понад 146 тис. грн. Гроші училище отримало з обласного бюджету. Прокуратура подала цивільний позов в інтересах держави на цю ж суму.

Суд визнав обґрунтованими доводи слідства та арештував частину квартири й гараж, що належать підозрюваному, з метою відшкодування завданої шкоди.

За даними YouControl, ТОВ «СТОП» є будівельною компанією, її зареєстрували у 1997 році в Полтаві. Директором і засновником компанії вказаний Володимир Гуцуляк. 

Раніше ТОВ вже фігурувала у кримінальних справах. Зокрема, як писало видання «Медіадоказ» наприкінці минулого року, правоохоронці розслідують з червня 2023-го дві справи можливих розтрат бюджету за змовою чиновників та підрядників з ТОВ «СТОП». За версією слідства, посадові особи «СТОП», з відома замовників тендера, могли вносити до актів виконаних робіт завищені обсяги виконаних робіт, якості та завищення цін на матеріали.

За даними Опендатабот, з 2022 року ПТУ № 26 очолює Євгеній Жаров.

Нагадаємо, правоохоронці звинувачували начальницю відділу закупівель та тарифів управління економіки Кременчуцької міської ради у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Правоохоронці намагались стягнути з неї 1,2 млн грн за відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: службова недбалість
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Коментарі: 1

1 422
evil:
Сьогодні, 18:17

Дивіться яке блядське "правосуддя". До фігуранта цвєї справи арешт на квартиру та гараж. Я не знаю який там директор, хто він. Я бачив шо на території робили важливі речі для фронту.

Дивує блядство суддів. Переплата не мала. Але вона мізерна до тих масштабів яки відбувалися у мерського корита. І тут арешт майна.

Денис Терещенко зі своїм скандальним Естетананіст. За те саме відповідальності нуль. Чому немає арешта майна?

Притрушений РПЦ-шний маразматік Корецький зі своїм Вафлятексом.. Десятки мільонів переплати за автобуси. Ніяких тобі повернення коштів, ні арешту майна. Зробили крайніми якусь другорядну Валю з бухгалтерії КАТП.

Мародер Яцина із прицепами. Мільонні пепеплатм. Де арешт майна? Де повернення коштів? Де арешт майна?

Недомер Малецький. Про бухгалтершу з трьома мільонами вже мовчу. Повернення коштів було? Арешт майна був?

Переплата за ноутбуки за дрони з Волковими була? Була ! Де повернення коштів ? Де арешт майна?

Блище до влади меньше відповідальності. Всрате квартальне криворагульне всракосуддя.


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