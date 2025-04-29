В Полтавській ОВА прокоментували інформацію про блокування адміністрації озброєними людьми

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 444

У Полтавській обласній військовій адміністрації спростували інформацію, що ширилась мережею, про нібито блокування будівлі озброєними людьми.

— Сьогодні вдень до обласної військової адміністрації прибув громадський діяч, військовослужбовець Масі Наєм у супроводі трьох людей у військовій формі. З огляду на режимний обʼєкт, яким є будівля військадміністрації, служба охорони попросила предʼявити документи, на що отримали відмову, через що працівники охорони ОВА викликали ВСП, — заявили у пресслужбі адміністрації.

В ОВА підкреслюють, що у цей час було отримано повідомлення про замінування будівлі, через що на місце прибули усі відповідні служби.

— Сам інцидент був вичерпаний і ніякого блокування роботи не відбулося. Замінування також не підтвердилося, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 29 квітня у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування торгівельних центрів та одного із закладів вищої освіти.