В Полтавській ОВА прокоментували інформацію про блокування адміністрації озброєними людьми

У Полтавській обласній військовій адміністрації спростували інформацію, що ширилась мережею, про нібито блокування будівлі озброєними людьми.
В ОВА підкреслюють, що у цей час було отримано повідомлення про замінування будівлі, через що на місце прибули усі відповідні служби.
Нагадаємо, 29 квітня у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування торгівельних центрів та одного із закладів вищої освіти.
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