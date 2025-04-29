У Кременчуці нетверезий водій спричинив ДТП

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28 квітня Daewoo Lanos, повертаючи праворуч із проспекту Свободи на вул. Вадима Пугачова на зелену стрілку при червоному світлі світлофора, не надав перевагу Hyundai Kona, що рухався на зелений сигнал світлофора. У результаті автівки зіткнулися й отримали механічні пошкодження. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди інспектори помітили в одного з водіїв ознаки алкогольного сп’яніння. Медичне обстеження підтвердило стан сп’яніння.

На чоловіка склали:

протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортом у стані сп’яніння),

протокол за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП),

постанову за ч.2 ст.126 КУпАП (керування без відповідних документів).

Нагадаємо, минулого тижня п'яний водій намагався підкупити поліціянтів і в одному з сіл Зіньківської громади.