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Надзвичайні новини

У Кременчуці нетверезий водій спричинив ДТП

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 143

Унаслідок аварії постраждалих немає, автомобілі зазнали механічних пошкоджень

28 квітня Daewoo Lanos, повертаючи праворуч із проспекту Свободи на вул. Вадима Пугачова на зелену стрілку при червоному світлі світлофора, не надав перевагу Hyundai Kona, що рухався на зелений сигнал світлофора. У результаті автівки зіткнулися й отримали механічні пошкодження. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди інспектори помітили в одного з водіїв ознаки алкогольного сп’яніння. Медичне обстеження підтвердило стан сп’яніння.

На чоловіка склали:

  • протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортом у стані сп’яніння),

  • протокол за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП),

  • постанову за ч.2 ст.126 КУпАП (керування без відповідних документів).

Нагадаємо, минулого тижня п'яний водій намагався підкупити поліціянтів і в одному з сіл Зіньківської громади.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП нетверезий водій ст.130 патрульна поліція
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