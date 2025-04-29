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На Полтавщині зросла кількість випадків підтвердженої хвороби Лайма

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 120

 

Кількість хворих зросла у порівнянні з минулим тижнем

На Полтавщині продовжують підтверджувати випадки хвороби Лайма. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Зокрема, за минулий тиждень, із 21 до 27 квітня, в регіоні виявили 7 випадків підтвердженої хвороби Лайма. Тижнем раніше таких хворих було 3.

Такі значення медики називають більшими за середній багаторічний показник, що свідчить про значне перевищення.

Нагадаємо, два тижні тому зафіксували 4 випадки хвороби Лайма на Кременчуччині: 2 з них у Кременчуцькій громаді, ще по 1 — у Горішньоплавнівській та Піщанській громадах.

Зазначимо, що збудниками хвороби Лайма є кліщі, які мешкають у високій траві, кущах, сухостоях. Через теплу зиму активність кліщів зросла — сезон почався раніше і триватиме довше.

Нагадаємо, зараз у Кременчуці комунальники у парках обробляють зелені насадження від кліщів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: хвороба Лайма кліщі захворюваність інфекційні захворювання
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