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Кременчуччина у розпалі посівної: вже засіяли понад 7 тис. га ранніх зернових

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 115

 

Загалом у районі обробляють 142 тисячі гектарів ріллі

На Кременчуччині триває посівна кампанія: нині ранніми зерновими засіяли уже понад 7 тис. га території. Про це повідомив очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.

За його словами, загалом у районі обробляються 142 тис. га ріллі. Вже підживили понад 37 тис. га площі, де засіяні озимі культури. Серед найпопулярніших культур, які засіваються нині — кукурудза, соняшник та соя. 

Крім того, як повідомив Аленін, цьогоріч у районі площу для посіву ярих культур збільшили на понад 12 тис. га. Він також додав, що до аграрного виробництва планують залучати і ветеранів.

Їхній досвід, витримка, вміння працювати в команді — саме те, що потрібне сьогодні у громаді, в полі, у справах, що зміцнюють економіку. Плануємо проведення відповідних заходів спільно з громадами та аграрним бізнесом. Це — реальна можливість створити нові робочі місця, забезпечити інтеграцію ветеранів у мирне життя та посилити економічний потенціал району, — наголосив Аленін.
Нагадаємо, загалом на Полтавщині у рамках посівної кампанії засіяли понад 91 тис. га зернових і зернобобових.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: посівна Кременчуцький район
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