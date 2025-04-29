Кременчуччина у розпалі посівної: вже засіяли понад 7 тис. га ранніх зернових

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 115

На Кременчуччині триває посівна кампанія: нині ранніми зерновими засіяли уже понад 7 тис. га території. Про це повідомив очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.

За його словами, загалом у районі обробляються 142 тис. га ріллі. Вже підживили понад 37 тис. га площі, де засіяні озимі культури. Серед найпопулярніших культур, які засіваються нині — кукурудза, соняшник та соя.

Крім того, як повідомив Аленін, цьогоріч у районі площу для посіву ярих культур збільшили на понад 12 тис. га. Він також додав, що до аграрного виробництва планують залучати і ветеранів.