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Жительку Горішніх Плавнів, яка поширювала проросійські дописи у соцмережі, зобов’язали прочитати українські твори

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 377

Серед додаткових вимог суд зобов’язав жінку прочитати твори українських авторів: вірш Тараса Шевченка «Розрита могила» (1843 р.), текст пісні «Ой у лузі червона калина…» і переглянути фільм «Заборонений» (2019 р.)

Горішньоплавнівський міський суд визнав винною місцеву жительку у поширенні матеріалів, що заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України, у соцмережі. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 25 квітня.

Слідство встановило, що жінка ще у 2010 році створила сторінку в соцмережі «Одноклассники», де у 2022 році поширила низку публікацій із запереченням агресії РФ. Зокрема, 8 квітня, 24 квітня та 8 листопада 2022 року вона розміщувала дописи й відео, в яких агресію Росії представляли як «громадянську війну» в Україні.

За висновками судових експертів, матеріали містили ознаки виправдовування та заперечення агресії, а також виправдання дій РФ: «Немає жодної "слави" в України. Країна божевілля. Країна громадянської війни. Країна розбрату. Країна розгулу нацистської мерзоти». 

Жінка повністю визнала свою провину і уклала угоду з прокурором. Суд призначив їй 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, однак звільнив з випробувальним строком на 3 роки.

Окрім того, у жінки конфіскували мобільний телефон. Серед додаткових вимог суд зобов’язав жінку прочитати твори українських авторів: вірш Тараса Шевченка «Розрита могила» (1843 р.), текст пісні «Ой у лузі червона калина…» і переглянути фільм «Заборонений» (2019 р.).

Нагадаємо, уродженку Кременчука підозрюють у підтримці війни РФ проти України в соцмережі

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: poltava.to
Теги: соцмережі російські окупанти
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