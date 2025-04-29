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Суд визнав понад 41 млн грн боргу кременчуцької компанії, яка раніше вигравала «жирні» державні тендери

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 0

Суд встановив, що «Оіл-Трейд 2018» має повернути: 24,7 млн грн основного боргу, 2,4 млн грн як 3% річних за прострочення, 11,6 млн грн інфляційних втрат, 2,68 млн грн пені та понад 600 тис. грн судових витрат

Господарський суд Полтавської області визнав грошові вимоги ТОВ «Укрнафта-Постач» до кременчуцької компанії «ОІЛ-ТРЕЙД 2018» у справі про банкрутство. Справу відкрили за заявою ПАТ «Укрнафта». Про це йдеться в ухвалі суду, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 28 квітня.

Суд встановив, що «Оіл-Трейд 2018» має повернути: 24,7 млн грн основного боргу, 2,4 млн грн як 3% річних за прострочення, 11,6 млн грн інфляційних втрат, 2,68 млн грн пені та понад 600 тис. грн судових витрат.

Ці суми внесли до реєстру вимог кредиторів. Ухвала суду вже діє, однак її ще можна оскаржити до Східного апеляційного господарського суду.

За даними Clarity Project, з моменту реєстрації у 2017 році компанія виграла 30 тендерів на загальну суму понад 17 млрд гривень, підписала 27 договорів на загальну суму майже 3 млрд гривень. Як раніше писало видання «Радіо Свобода», «Оіл-Трейд 2018» пов’язували з бізнесом олігарха Ігоря Коломойського. З перемогою Володимира Зеленського на виборах президента України у 2019 році компанії бізнесмена почали вигравати багатомільйонні тендери, зокрема і кременчуцьке ТОВ «Оіл-Трейд 2018», яке тоді мало доставляти паливо для «Укрзалізниці». 

Кременчуцький «Оіл-Трейд 2018» зі статутним капіталом 1 тис. грн належить дніпровцям Віталію Островському та Андрію Алєксєєву, писало «Наші Гроші». Втім з 2024 року щодо компанії порушено справу про банкрутство.

Нагадаємо, суд зобов’язав «Укртатнафту» виплатити понад 123 млн грн компанії з орбіти Коломойського.

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Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: varta1.com.ua
Теги: суд Укрнафта
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