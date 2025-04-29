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Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Дмитром Мокрим

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 135

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна

Завтра, 30 квітня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Дмитра Мокрого. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що загиблий військовослужбовець — випускник Кременчуцької гімназії № 31. Життя захисника обірвалося 24 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України. 

Прощання та поховання Дмитра Мокрого відбудеться у середу, 30 квітня:

  • 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
  • 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла Прощання поховання загиблий
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