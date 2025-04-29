Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Дмитром Мокрим

Завтра, 30 квітня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Дмитра Мокрого. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що загиблий військовослужбовець — випускник Кременчуцької гімназії № 31. Життя захисника обірвалося 24 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Дмитра Мокрого відбудеться у середу, 30 квітня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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