Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Дмитром Мокрим

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Завтра, 30 квітня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Дмитра Мокрого. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що загиблий військовослужбовець — випускник Кременчуцької гімназії № 31. Життя захисника обірвалося 24 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання Дмитра Мокрого відбудеться у середу, 30 квітня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.