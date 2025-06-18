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На Полтавщині судитимуть місцевого чоловіка, який воював проти України у складі бойового підрозділу РФ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 273

Відомо, що чоловік працював у СБУ, проте згодом отримав громадянство РФ

На Полтавщині судитимуть колишнього жителя Великої Багачки, який прийняв громадянство РФ і воював проти України у складі російської армії. Про це стало відомо із ухвали Шевченківського райсуду Полтави.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений — колишній заступник начальника відділу Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України в Донецькій області.

Відомо, що упродовж травня-вересня обвинувачений, маючи громадянство України, добровільно брав участь у бойових діях на боці терористичної організації «ДНР» у складі НЗФ «Батальйон «Восток». У вересні 2014 року у Криму чоловік отримав паспорт громадянина РФ. Там же він згодом був зарахований на кадрову військову службу в ФСБ РФ, де проходить військову службу й досі на офіцерській посаді в підрозділі центру спеціального призначення Управління Федеральної служби безпеки Росії по республіці Крим і Севастополю.

Судитимуть чоловіка за підозрою у колабораціонізмі та державній зраді. Ще у вересні 2022 року йому обрали запобіжний захід та оголосили у розшук, оскільки на засідання він не з'явився. Тож суд постановив викликати обвинуваченого на засідання шляхом публікації повістки у засобах масової інформації.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили колаборанта, який після окупації Харківщини пішов працювати у місцеву поліцію.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: армія РФ військовий суд
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