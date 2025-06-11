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Поліція завершила розслідування справи наркогрупи, яка діяла в Полтаві та районі

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 66

 Серед вилученого — метамфетамін, канабіс і два автомобілі. Обвинувальний акт скерували до суду

На Полтавщині завершили досудове розслідування щодо організованої групи, яка протягом року займалася збутом наркотиків у великих масштабах. Про це повідомили в поліції та прократурі області.

До складу групи входили четверо осіб на чолі з 55-річним мешканцем Полтави. Учасники розповсюджували канабіс і метамфетамін у Полтаві та Полтавському районі. «Товар» зберігали у гаражі організатора, фасували та продавали з рук у руки. Кошти, отримані від продажу, розподіляв організатор.

Під час розслідування встановлено 11 епізодів злочинної діяльності. У фігурантів вилучили наркотики, мобільні телефони, банківські картки та два авто.

Обвинувальний акт уже передали до суду. Їм інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу, зокрема:

  • збут наркотиків (ч. 3 ст. 307),
  • легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209),
  • використання коштів від наркоторгівлі (ч. 2 ст. 306).

Двох обвинувачених, у тому числі організатора, взято під варту. Ще двоє перебувають під домашнім арештом та заставою.

Фігурантам загрожує від 9 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
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