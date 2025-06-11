Поліція завершила розслідування справи наркогрупи, яка діяла в Полтаві та районі

На Полтавщині завершили досудове розслідування щодо організованої групи, яка протягом року займалася збутом наркотиків у великих масштабах. Про це повідомили в поліції та прократурі області.
До складу групи входили четверо осіб на чолі з 55-річним мешканцем Полтави. Учасники розповсюджували канабіс і метамфетамін у Полтаві та Полтавському районі. «Товар» зберігали у гаражі організатора, фасували та продавали з рук у руки. Кошти, отримані від продажу, розподіляв організатор.
Під час розслідування встановлено 11 епізодів злочинної діяльності. У фігурантів вилучили наркотики, мобільні телефони, банківські картки та два авто.
Обвинувальний акт уже передали до суду. Їм інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу, зокрема:
Двох обвинувачених, у тому числі організатора, взято під варту. Ще двоє перебувають під домашнім арештом та заставою.
Фігурантам загрожує від 9 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що нещодавно у Зінькові судили чоловіка за виготовлення, зберігання та продаж наркотиків.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.