На війні загинув військовий з Кременчуцького району Вадим Прядко

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4 червня, під час оборони України, загинув військовослужбовець з Піщанської громади Вадим Прядко. Чоловіка призвали на службу 1 липня торік. Про це повідомили на Facebook-сторінці Піщанської громади.

— Кожен загиблий Воїн — це болючий шрам на душі кожного з нас, їх імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності. Нехай душа загиблого Вадима знайде вічний спокій, — йдеться у повідомленні.

Поховання Вадима Прядка відбудеться у четвер, 12 червня, а саме: