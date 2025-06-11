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На війні загинув військовий з Кременчуцького району Вадим Прядко

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 154

Поховання Вадима Прядка відбудеться у четвер, 12 червня, у Кременчуці

4 червня, під час оборони України, загинув військовослужбовець з Піщанської громади Вадим Прядко. Чоловіка призвали на службу 1 липня торік. Про це повідомили на Facebook-сторінці Піщанської громади.

— Кожен загиблий Воїн — це болючий шрам на душі кожного з нас,  їх імена назавжди  будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності. Нехай душа загиблого Вадима знайде вічний спокій, — йдеться у повідомленні. 

Поховання Вадима Прядка відбудеться у четвер, 12 червня, а саме:

  • 10.30 — автобус від будинку культури с. Піщане;
  • 11.00 — прощання у Кременчуцькому міському Палаці Культури;
  • 12.00 — відспівування воїна у Свято-Миколаївському Соборі ПЦУ;
  • 13.00 — поховання Героя на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря.
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Автор: Телеграф
Теги: війна поховання
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