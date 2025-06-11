На війні загинув військовий з Кременчуцького району Вадим Прядко

Поховання Вадима Прядка відбудеться у четвер, 12 червня, у Кременчуці
4 червня, під час оборони України, загинув військовослужбовець з Піщанської громади Вадим Прядко. Чоловіка призвали на службу 1 липня торік. Про це повідомили на Facebook-сторінці Піщанської громади.
— Кожен загиблий Воїн — це болючий шрам на душі кожного з нас, їх імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності. Нехай душа загиблого Вадима знайде вічний спокій, — йдеться у повідомленні.
Поховання Вадима Прядка відбудеться у четвер, 12 червня, а саме:
- 10.30 — автобус від будинку культури с. Піщане;
- 11.00 — прощання у Кременчуцькому міському Палаці Культури;
- 12.00 — відспівування воїна у Свято-Миколаївському Соборі ПЦУ;
- 13.00 — поховання Героя на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря.
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