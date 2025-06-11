У Кременчуці планують звести нову торгівельну будівлю: що про це відомо

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На найближчій сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянуть проєкт рішення про початок розробки детального плану території на проспекті Свободи, в районі будівлі № 73-В. Відомо, що на тому місці планують звести нову торгівельну будівлю. Відповідні рішення оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради 6 червня.

Розробку детального плану замовило приватне підприємство «РЕЗЕРВ ХХІ СТОЛІТТЯ». Площа ділянки — 0,1768 га, землею користується саме підприємство.

Фото: google maps

— Наміри замовника відповідають містобудівній документації, — йдеться у пояснювальній записці.

Форма власності: комунальна, йдеться на сайті kadastr-service.com.ua

Що відомо про замовника

Приватне підприємство «РЕЗЕРВ ХХІ СТОЛІТТЯ» засноване у Кременчуці в 2005 році, вказано у аналітичній системі YouControl. Статутний капітал підприємства — 100 тисяч гривень. Керівником підприємства є Наталя Галета, кінцевими бенефіціарами — Тамара Нікітіна, Андрій Ліпський та Михайло Мельник. Усі з Кременчука. Троє останніх вказані як засновники ПП і до них ще — Андрій Волошин.

Як стало відомо з відкритих даних, Наталя Галета працює бухгалтеркою і керівницею ТОВ «Юрбізнесреєстр» та фірми «Юрбізнесконсалтинг» — обидві структури належать депутату Кременчуцької міської ради Олександру Роженку, про що вказано у його декларації про доходи і майно.

Андрій Ліпський є засновником і керівником низки фірм і компаній, серед яких — «Кремвторсировина», кінцевим бенефіціаром якої є депутат міськради Сергій Порчирян.

Михайло Мельник раніше був одним з засновників громадських організацій «Легіон-Дзюдо» та «Легіон-Спорт». Ймовірно, у цьому випадку мова йде про Заслуженого тренера України з боксу Михайла Мельника, колишнього тренера СК «Легіон-Спорт». Нині ГО очолює одноосібно Василь Волошин, депутат Кременчуцької міської ради, віцепрезидент Федерації дзюдо України. Своєю чергою Андрій Волошин, один з засновників «РЕЗЕРВ ХХІ СТОЛІТТЯ», також, ймовірно, є і керівником кременчуцької школи з дзюдо.

Усі троє депутатів, що згадувались раніше, є членами постійної комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці розглянули «Внесення змін до детального плану території по тупику Генерала Карбишева, 11 в м. Кременчук Полтавської області (нова назва — тупик Степовий)».