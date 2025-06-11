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«Розв’язати питання» з порушенням ПДР і розшуком ТЦК: у Полтаві патрульного підозрюють у хабарництві

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 136

Йому обрали запобіжний захід: заставу у 60 560 грн. Також тимчасово відсторонили від посади

Інспектора патрульної поліції в Полтавській області підозрюють у вимаганні хабаря у місцевого жителя за те, щоб не притягувати останнього до відповідальності за порушення правил дорожнього руху та не передавати до територіального центру комплектування. Про це стало відомо з ухвал Шевченківського районного суду Полтави. 

За даними слідства, 16 травня поліціянт зупинив у Полтаві автомобіль за порушення ПДР. Під час перевірки документів виявив, що водія розшукує ТЦК. Правоохоронець запропонував йому «вирішити питання» за 12 тисяч гривень. Гроші він отримав у службовому авто, йдеться в ухвалах.

Наступного дня СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Поліціянту повідомили про підозру. 5 червня підозрюваному обрали запобіжний захід: заставу у 60 560 грн — і тимчасово відсторонили від посади.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують справу з вимаганням хабаря у Кременчуцькому районі. У квітні цього року невідомі у формі Збройних сил України, які представились працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), вимагали від місцевого жителя 200 тис. грн. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: Нацполіція Хмельницької області
Теги: поліція хабар
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