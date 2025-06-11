Ішли до цього 11 років: у Кременчуці медалісти отримали нагороди за досягнення у навчанні

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 46

Попри скасування золотих та срібних медалей для випускників, у Кременчуці вирішили не відходити від щорічної традиції. Тож кращих випускників відзначили медалями та подарунками за навчання

Для частини випускників закладів загальної середньої освіти Кременчука сьогоднішній день став одним із найважливіших у шкільному житті — кращим учням вручили медалі за досягнення у навчанні. Попри те, що на початку року Міністерство освіти скасувало нагородження золотими та срібними медалями, у Кременчуці влада вирішила не відходити від щорічної традиції. Тож цьогоріч 109 випускників отримали нагороди.

О 8.00 красиві та усміхнені випускники, їхні батьки й педагоги, а також представники міської влади зібралися у сквері імені Олега Бабаєва для цієї урочистої події.

Перед початком нагородження з вітальним словом виступив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він привітав випускників з успішним закінченням школи попри усі виклики, які припали на час їхнього навчання — спочатку дистанційне навчання в період карантину, а згодом і під час повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Разом із першим заступником Володимиром Пелипенком міський голова вручив випускникам золоті та срібні медалі, а також традиційні подарунки — цьогоріч це павербанки.

Більшість обирає закордон

Перед початком нагородження ми поспілкувалися із деякими випускниками та поцікавилися їхніми планами на подальше навчання. Серед опитаних нами одинадцятикласників майже всі планують навчатися в Україні й в пріоритет собі обирають столичні вузи. До прикладу, випускниця 11-го ліцею Ярина планує навчатися у Київському національному університеті імені Шевченка. Туди ж планує їхати та ще одна випускниця із цього ліцею, Катерина. Проте для навчання обрала собі медичну спеціальність.

— Хочу вступити на медичну спеціальність у Київ, але розглядаю також і Полтаву. Тому що в Київ може бути складнувато. А так хочеться бути гарним лікарем, хірургом, якщо вийде, — ділиться з нами випускниця.

А от Даниїл, випускник ліцею № 25, обрав для себе закордонний заклад освіти. Каже: планує навчатися у Словаччині, а як спеціальність обрав для себе фінансову логістику.

Під час вручення медалей таке ж питання про майбутній вступ задав випускникам і мер міста Віталій Малецький. А потім, по завершенню нагородження, поділився результатами опитування.

— Мені трохи прикро, що більшість із вас збирається їхати навчатися за кордон. Але я щиро вірю, що через кілька років ви повернетеся до України, до рідного Кременчука — і ми з вами разом продовжимо працювати на благо нашого міста.

«Мріємо про перемогу»

Випускникам сьогодні важко стримати емоції т підібрати влучні слова. Діляться: це надзвичайно урочиста мить для них, до якої вони йшли протягом усього навчання у школі.

— Усі медалісти, які отримують сьогодні нагороди, проробили величезну роботу над собою, над своїм життям. Оскільки навчатися спочатку в умовах карантину, а тоді повномасштабної війни — це неймовірно важко, — каже Матвій, випускник ліцею № 5.

Випускниця ліцею № 4 Софія розповідає: ще з дитинства мріяла про медаль, дивилася на медалістів — і теж хотіла бути на їхньому місці.

— Я так захоплювалася тоді медалістами. А тепер я — одна з них. Зараз мрій на майбутнє дуже багато, але головна з них — щоб були мир і мирне небо. Це зараз найважливіше для усіх нас. Бо коли буде мир, тоді й настане краще майбутнє і буде більше можливостей для розвитку та життя загалом.

Нині у випускників триває іще один важливий етап — складання національного мультипредметного тесту. Дехто уже його здав і тепер чекає результатів, у когось НМТ ще попереду.

Поліна, випускниця ліцею № 30, НМТ уже написала. Ділиться: результатом не дуже задоволена.

— Написала НМТ трохи не на той результат, що очікувала. Але сьогодні золота медаль піднімає мені настрій.

А от в Анастасії, випускниці ліцею № 10, ще є тривожні відчуття перед написанням іспиту.

— Усе буде залежати від того, як я напишу НМТ — знатиму результат, тоді вже точно визначуся з вузом. Усе буде залежати від результатів.

Традційно наприкінці заходу із творчим номером для усіх виступив зразковий ансамбль «Задзеркалля» Міського палацу культури. Завершилося урочисте нагородження спільним фото усіх випускників із міським головою.

























Фото: Артем Коваленко