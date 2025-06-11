У Полтавському педуніверситет розпочали набір на навчання вчителів з «Захисту України»

Раніше кваліфікованих педагогів, здатних якісно викладати предмету «Захист України», не готували взагалі
У Полтаві розпочали набір на навчання вчителів предмету «Захист України». Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Кафедра «Захисту України та безпеки життєдіяльності» в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка почала функціонувати з 1 березня цього року.
Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП підполковник Едуард Бородай звернув увагу на ситуацію, що викладачів інших предметів давно вже готують в українських педагогічних вишах, а навчання викладачів предмета «Захист України» раніше взагалі не було.
Едуард Бородай додав, що військово-патріотичне виховання розпочинається у школі, тому потрібно, щоб викладання цього предмету відбувалося на найвищому рівні, а не за залишковим принципом та некваліфікованими педагогами. Особливо сьогодні, в умовах відкритої фази російської війни проти України.
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Нагадаємо, у березні ми повідомляли, що у Полтаві готуватимуть вчителів предмету «Захист України». У педагогічному університеті відкрилася перша така кафедра в Україні.
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