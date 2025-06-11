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Освіта, Полтавщина

У Полтавському педуніверситет розпочали набір на навчання вчителів з «Захисту України»

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 177

 

Раніше кваліфікованих педагогів, здатних якісно викладати предмету «Захист України», не готували взагалі

У Полтаві розпочали набір на навчання вчителів предмету «Захист України». Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Кафедра «Захисту України та безпеки життєдіяльності» в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка почала функціонувати з 1 березня цього року. 

Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП підполковник Едуард Бородай звернув увагу на ситуацію, що викладачів інших предметів давно вже готують в українських педагогічних вишах, а навчання викладачів предмета «Захист України» раніше взагалі не було.

— Предмет «Захист України» завжди був, але в різні часи йому приділялася різна увага. Сьогодні педагогічний університет прийняв рішення готувати викладачів для предмета Захисту України. Це питання назрівало давно. Тому що викладачі хімії, фізики, математики завжди були, а викладача Захисту України, на жаль, окремо не готували, — зазначив він.

Едуард Бородай додав, що військово-патріотичне виховання розпочинається у школі, тому потрібно, щоб викладання цього предмету відбувалося на найвищому рівні, а не за залишковим принципом та некваліфікованими педагогами. Особливо сьогодні, в умовах відкритої фази російської війни проти України.

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Нагадаємо, у березні ми повідомляли, що у Полтаві готуватимуть вчителів предмету «Захист України». У педагогічному університеті відкрилася перша така кафедра в Україні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: захист України Полтава вчителі університет
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