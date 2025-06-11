На Полтавщині перекинувся легковик: троє людей у лікарні

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Сьогодні, 11 червня, близько 05.30 на дорозі у Миргородському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, 34-річна водійка легкового автомобіля Chery не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини, з’їхала у кювет та перекинулася.

Унаслідок аварії водійка та ще дві пасажирки автомобіля травмувалися: їх ушпиталили для надання допомоги.

Нині поліція вирішує питання щодо порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині скутер з’їхав з дороги та врізався у дерево — водій загинув на місці.



