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Кременчук, Гроші

«Спецсервісу» потрібно майже 40 тисяч гривень додаткового фінансування: куди підуть гроші

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 133 Коментарів: 1

 

Додаткових коштів підприємство не просить, а хоче зробити перерозподіл уже виділених фінансів

Комунальному підприємству «Спецсервіс-Кременчук» потрібно майже 40 тисяч гривень додаткового фінансування на облаштування майданчика, де встановлять придбаний утилізатор органічних відходів. Про це стало відомо із проєкту рішення, винесеного на розгляд депутатів Кременчуцької міськради.

Вартість цього утилізатора — понад 1,3 мільйона гривень, встановити його планують на Деївському сміттєзвалищі. Проте перед його встановленням на місці потрібно провести певні роботи, зокрема:

  • засипка щебенем і вирівнювання піском для зміцнення основи;

  • укладання залізобетонних плит;

  • підключення до електромережі 380 В;

  • встановлення електролічильників, опор та інших необхідних елементів;

  • виконання навантажувально-розкопувальних робіт за допомогою спецтехніки.

За словами директора підприємства, Валерія Декусара, витратити на це потрібно 39 тисяч 126 гривень

Проте «Спецсервіс» не планує залучати додаткові кошти, а хоче провести перерозподіл уже виділеного фінансування. Залучити цю суму хочуть шляхом зменшення кількості придбання вольєрів для тварин — із 19 до 13. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що «Спецсервіс-Кременчук» нині переповнений безпритульними тваринами, тож місто планує розширити його територію за рахунок КАТП-1628.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Спецсервіс-Кременчук
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 12:17

Це той сервіс, де пропонують котів самому відловлювати? А....ну так так. В нас вже місто перетворилося на якусь свалку зі зграями диких собак та котів. Подивіться , в кожному дворі зграя собак, та безліч котів. Люди їх годують, все те їдло по двору воняє на спеці, мухи...блть, як так можна? Кому то подобається, заберіть тих собак додому, та годуйте, та хоч у сраку цілуйте, чому я повинен оце лайно нюхати, та ще напади собак переносити?


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