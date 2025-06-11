«Спецсервісу» потрібно майже 40 тисяч гривень додаткового фінансування: куди підуть гроші

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 133 Коментарів: 1

Комунальному підприємству «Спецсервіс-Кременчук» потрібно майже 40 тисяч гривень додаткового фінансування на облаштування майданчика, де встановлять придбаний утилізатор органічних відходів. Про це стало відомо із проєкту рішення, винесеного на розгляд депутатів Кременчуцької міськради.

Вартість цього утилізатора — понад 1,3 мільйона гривень, встановити його планують на Деївському сміттєзвалищі. Проте перед його встановленням на місці потрібно провести певні роботи, зокрема:

засипка щебенем і вирівнювання піском для зміцнення основи;

укладання залізобетонних плит;

підключення до електромережі 380 В;

встановлення електролічильників, опор та інших необхідних елементів;

виконання навантажувально-розкопувальних робіт за допомогою спецтехніки.

За словами директора підприємства, Валерія Декусара, витратити на це потрібно 39 тисяч 126 гривень.

Проте «Спецсервіс» не планує залучати додаткові кошти, а хоче провести перерозподіл уже виділеного фінансування. Залучити цю суму хочуть шляхом зменшення кількості придбання вольєрів для тварин — із 19 до 13.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що «Спецсервіс-Кременчук» нині переповнений безпритульними тваринами, тож місто планує розширити його територію за рахунок КАТП-1628.