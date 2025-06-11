Кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі з дзюдо

Кременчуцькі спортсмени завоювали призові місця на Всеукраїнському турнірі з дзюдо «Естафета поколінь». Про це повідомили педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де дзюдоїсти навчаються.
Проходив турнір учора, 10 червня, у Черкасах серед юнаків і дівчат 2012-2015 років народження.
За результатами змагань серед вихованців ліцею призові місця вибороли:
Підготував спортсменів до змагань тренер Василь Новіков.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцька дзюдоїстка Єва Новікова виборола бронзову медаль на змаганнях у Німеччині.
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