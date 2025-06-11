Кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі з дзюдо

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Із турніру дзюдоїсти привезли І та ІІІ місця

Кременчуцькі спортсмени завоювали призові місця на Всеукраїнському турнірі з дзюдо «Естафета поколінь». Про це повідомили педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де дзюдоїсти навчаються.

Проходив турнір учора, 10 червня, у Черкасах серед юнаків і дівчат 2012-2015 років народження.

За результатами змагань серед вихованців ліцею призові місця вибороли:

І місце — Тимофій Білан, учень 6 класу;

ІІІ місце — Марія Дорожкіна, учениця 7-А класу.

Підготував спортсменів до змагань тренер Василь Новіков.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцька дзюдоїстка Єва Новікова виборола бронзову медаль на змаганнях у Німеччині.