Кременчуцька дзюдоїстка виборола медаль на змаганнях у Німеччині

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Спортсменка боролась за першість у ваговій категорії 57 кг

Вихованиця Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Єва Новікова виборола бронзову медаль на змаганнях з дзюдо (Кубок Тигра) у Німеччині. Про це повідомили у спортивному закладі 5 червня.

Спортсменка боролась за першість у ваговій категорії 57 кг. До змагання дівчину готував тренер Василь Новіков.

Нагадаємо, вихованець Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Богдан Рєзніков виборов 4 медалі на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное.