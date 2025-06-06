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Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 7 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

– вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
– вул. Василя Стуса, 18-46;
– пров. Василя Стуса, 2,2А;
– вул. Гайдамацька, 21-44;
– пров. Гайдамацький, 2/55-45;
– вул. Григорія Чуркіна, 2-38;
– пров. Грузинський, 3-9/20;
– пров. Грузинський, 11-27;
– вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;
– пров. Івана Паторжинського, 1-12;
– вул. Космонавтів, 19/14-86;
– вул. Космонавтів, 39/14-60;
– пров. Космонавтів, 1-9;
– туп. Космонавтів, 1,2;
– вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;
– пров. Лікаря Самойловича, 3-93;
– пр. Лікаря Самойловича, 2-17;
– вул. Ліщинова, 1А-46;
– вул. Ліщинова, 4-29;
– вул. Михайлівська, 16/42-21;
– пров. Михайлівський, 1Б-20;
– вул. Небесної Сотні, 31,37,39;
– вул. Олександрійська, 41/2;
– вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
– пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
– пров. Сергія Петренка, 1-21;
– пров. Сергія Петренка, 20-33;
– вул. Софіївська, 41/26-55/35;
– вул. Тіниста, 1/5-48;
– туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
– туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5;
– вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
– вул. Чорноморська, 15/10-66;
– пров. Чорноморський, 4-17;
– вул. Чумацький Шлях, 45-67;

– вул. Вільної України, 3-14;
– вул. Пілотів, 17-44;
– пр. Пілотів, 4-49;
– вул. Платухіна, 3-23;
– просп. Полтавський, 32А-48;
– просп. Полтавський, 5-44/2;
– вул. Романа Шухевича, 3,7,9;
– туп. Кременецький, 3-26;

– вул. Винахідниці Ющенко, 1/68-11;
– вул. Небесної Сотні, 45-56/2;
– вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47;
– вул. Сумська, 16;
– просп. Свободи, 73Ж;
– вул. Тараса Шевченка, 75-83А;
– вул. Троїцька, 51/42-61/52;
– туп. Сумський, 9.

З 8.00 до 20.00:

– вул. Горліс-Горського, 3-10;
– вул. Київська, 64-121;
– просп. Полтавський;
– просп. Полтавський, 277-281;
– туп. Урожайний, 2;
– вул. Ярова, 1-7;
– с. Мала Кохнівка;
– с. Потоки;
– с. Придніпрянське;

– вул. Євгена Патона, 25;
– пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;
– вул. Олексія Древаля, 182/1-186.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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