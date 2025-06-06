Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 36

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 7 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00: – вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;

– вул. Василя Стуса, 18-46;

– пров. Василя Стуса, 2,2А;

– вул. Гайдамацька, 21-44;

– пров. Гайдамацький, 2/55-45;

– вул. Григорія Чуркіна, 2-38;

– пров. Грузинський, 3-9/20;

– пров. Грузинський, 11-27;

– вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;

– пров. Івана Паторжинського, 1-12;

– вул. Космонавтів, 19/14-86;

– вул. Космонавтів, 39/14-60;

– пров. Космонавтів, 1-9;

– туп. Космонавтів, 1,2;

– вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;

– пров. Лікаря Самойловича, 3-93;

– пр. Лікаря Самойловича, 2-17;

– вул. Ліщинова, 1А-46;

– вул. Ліщинова, 4-29;

– вул. Михайлівська, 16/42-21;

– пров. Михайлівський, 1Б-20;

– вул. Небесної Сотні, 31,37,39;

– вул. Олександрійська, 41/2;

– вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;

– пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;

– пров. Сергія Петренка, 1-21;

– пров. Сергія Петренка, 20-33;

– вул. Софіївська, 41/26-55/35;

– вул. Тіниста, 1/5-48;

– туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

– туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5;

– вул. Чорноморська, 1/9-24/35;

– вул. Чорноморська, 15/10-66;

– пров. Чорноморський, 4-17;

– вул. Чумацький Шлях, 45-67; – вул. Вільної України, 3-14;

– вул. Пілотів, 17-44;

– пр. Пілотів, 4-49;

– вул. Платухіна, 3-23;

– просп. Полтавський, 32А-48;

– просп. Полтавський, 5-44/2;

– вул. Романа Шухевича, 3,7,9;

– туп. Кременецький, 3-26; – вул. Винахідниці Ющенко, 1/68-11;

– вул. Небесної Сотні, 45-56/2;

– вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47;

– вул. Сумська, 16;

– просп. Свободи, 73Ж;

– вул. Тараса Шевченка, 75-83А;

– вул. Троїцька, 51/42-61/52;

– туп. Сумський, 9. З 8.00 до 20.00: – вул. Горліс-Горського, 3-10;

– вул. Київська, 64-121;

– просп. Полтавський;

– просп. Полтавський, 277-281;

– туп. Урожайний, 2;

– вул. Ярова, 1-7;

– с. Мала Кохнівка;

– с. Потоки;

– с. Придніпрянське; – вул. Євгена Патона, 25;

– пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;

– вул. Олексія Древаля, 182/1-186.

Поділитись новиною



